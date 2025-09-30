MinutoUno

Hernán Mastrángelo será el árbitro de River vs. Racing: historial y detalles del viaje de las hinchadas

El juez dirigirá el duelo por cuartos de Copa Argentina. Repasá sus antecedentes con ambos equipos y cómo será el operativo de traslado a Rosario.

River y Racing se enfrentarán este jueves por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025, con Hernán Mastrángelo como árbitro designado. El juez cuenta con un historial extenso dirigiendo a ambos clubes, con números que marcan diferencias. Además, la Aprevide definió el operativo para el traslado de las hinchadas rumbo a Rosario.

El historial de Hernán Mastrángelo con River

  • Dirigió al “Millonario” en 15 partidos: 8 victorias, 3 empates y 4 derrotas.

  • No registró expulsiones en contra de River.

  • Cobró 4 penales a favor y 2 en contra.

  • En Copa Argentina lo arbitró en 3 ocasiones, todas con goleadas: 7-0 a Central Norte (2018), 3-0 a Argentino de Merlo (2019) y 3-0 a Excursionistas (2024).

El historial de Hernán Mastrángelo con Racing

  • Lo dirigió en 17 encuentros: 9 triunfos, 3 empates y 5 derrotas.

  • Le sancionó tres penales en contra.

  • En Copa Argentina estuvo en una sola ocasión, con derrota por penales ante Boca Unidos (1-1 en los 32avos de final de 2019).

Operativo y traslado de las hinchadas a Rosario

La Aprevide, junto con el Ministerio de Seguridad bonaerense y autoridades de Santa Fe y Córdoba, definió los recorridos para que ambas parcialidades viajen por rutas diferentes hacia Rosario para el encuentro por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025:

  • Hinchas de River: Av. General Paz, Autopista Panamericana y Ruta 9.

  • Hinchas de Racing: Autopista 25 de Mayo, Perito Moreno, General Paz y Acceso Oeste; luego Ruta 6, Ruta 8 hasta Pergamino, Ruta 32 y finalmente Ruta 18.

El operativo busca garantizar la seguridad de ambas parcialidades y evitar cualquier tipo de cruce entre las hinchadas en un duelo que promete ser caliente dentro y fuera de la cancha y que seguramente definirá muchas cosas para el futuro cercano de la temporada.

