Bono reveló que su sueño es jugar en un grande de Argentina: "Ojalá suceda"

bono arquero marruecos camiseta river ortega

Y entre los argentinos se ganó las simpatías generales no solo por eficacia como guardameta sino por su particular modo de hablar en español: con un reconocible acento porteño que, según él mismo indicó, aprendió durante su pase por el Atlético de Madrid B y compartió equipo con varios argentinos.

Además, Bono mismo confesó que es admirador de Ariel Ortega (le puso “Ariel” a su perro) y ahora ratificó sus preferencias: “Yo soy hincha de River desde muy pequeño, desde que mi padre me regaló una camiseta de la Selección Argentina, que fue mi primera camiseta de fútbol”, sostuvo en declaraciones a Infobae.

“Desde ese momento siempre me gustó la Argentina y me encantan los argentinos y en especial, los hinchas de River”, añadió el arquero marroquí.

bono marruecos

“Nunca pude ir a conocer el Monumental pero sí estuve en la final de la Copa Libertadores de 2018 en el Santiago Bernabéu y fui a Japón a verlo contra el Barcelona en el Mundial de Clubes en 2015”, contó en esa entrevista.

Entonces, la pregunta era obvia: ¿le gustaría jugar en la institución millonaria? Bono no evadió una respuesta concreta: “Me encantaría jugar allí alguna vez, pero nunca se sabe. Ojalá suceda. Me encanta ese ambiente, lo que cantan, cómo se vive”.