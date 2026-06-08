"Cuando algo es de plástico, se nota": la revelación de Lali Espósito tras el hostigamiento de Javier Milei

Por primera vez, la estrella pop reveló que durante los momentos de mayor tensión y exposición recibió sugerencias de su propio círculo para que optara por el silencio y evitara confrontar con el Poder Ejecutivo. "Después de haber pasado un tiempo donde obviamente se me aconsejaba cerrar la boca, no enfrentarme a Milei, al Gobierno o a la gente que me agredía... Que con tal de, no sé, de continuar con su sesgo, necesitaban tener lo que llaman batalla cultural", confesó, exponiendo el trasfondo de los meses en los que estuvo en el ojo de la tormenta.

lali river

Lejos de mostrarse amedrentada, Lali celebró la masiva respuesta del público en la compra de entradas para sus dos estadios River como la prueba definitiva de que los ataques políticos no lograron mellar su carrera ni el cariño de la sociedad:

"Pero se equivocaron, porque miren: la gente no es boluda, la gente sabe. Así que gracias por haberme bancado, por haberme querido en ese momento, antes —que es mucho más importante— y ahora, que es muchísimo más importante. Gracias de corazón, los quiero mucho", concluyó con los ojos vidriosos.

Tras el contundente descargo, y fiel a su frescura habitual, la artista apeló al humor para descomprimir la alta tensión del ambiente: "Antes de la última canción... es la última canción, ¿les dije? ¡Ah re que saben!", lanzó entre risas, dando paso al broche de oro de una noche que quedará marcada como un hito de resistencia artística y consagración popular.