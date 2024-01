River busca repatriar a un campeón en Madrid para forzar el ataque

El primer intento del club de Núñez fue con Lucas Alario, pero el ex Colón de Santa Fe firmó contrato con Inter de Brasil. La segunda variante apareció con el ex Lanús José López, pero Palmeiras de Brasil, dueño de su pase, no estaría dispuesto a transferirlo.

Quién es el ex que busca repatriar River

En el radar de River también figura un viejo conocido: Rafael Santos Borré. El colombiano tiene decidido salir de Einthacht Frankfurt de Alemania, aunque su cotización está fijada en casi 6 millones de dólares.

Sonaba fuerte para el Inter del Chacho Coudet, pero una vez caído, parece que el "Millonario" se metió en una puja con el Corinthians para contratar al delantero colombiano que con la banda roja anotó goles en todas las instancias de la Copa Libertadores.

Nicolás de la Cruz y Rafael Santos Borré Nicolás de la Cruz y Rafael Santos Borré

Según Télam, River intensificará las gestiones por López y Borré, con la idea de cumplir el deseo del entrenador.

Las estadísticas de Rafael Santos Borré en 2023

Santos Borre 23 Eintracht Werder Fuente: Sofascore.