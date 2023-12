El insólito error de un periodista de LN+ al hablar del partido entre River y Rosario Central

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/porqueTTarg/status/1738745055668514956?t=bjRsfyuuXu1HY21cMKA4Fg&s=19&partner=&hide_thread=false "River":



Porque este periodista pifió al momento de dar el resumen del partido entre el Millonario y Rosario Central. pic.twitter.com/cJfUUaBS0R — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) December 24, 2023

Luego, siguió: "Perdón, me mezclé. Nachito Fernández hizo el segundo gol de River, y el descuento para Central ahora no me estoy acordando, no sé si la producción me lo puede acercar".

Lejos de terminar ahí, el comunicador siguió pifiando. "Pero bueno, terminó 2-1. Perdón, lo anularon al gol de Central, es verdad y terminó 2-0. Fue un partido intenso, yo lo ví con amigos", remató.