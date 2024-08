Federico Valverde a River: el plan que anunció Mina Bonino

Mina Bonino Fede Valverde.jpg

Esta vez se mostró entusiasmada con el rumor de que se sume James Rodríguez al conjunto de Marcelo Gallardo, y tras recibir varios mensajes sobre el futbolista uruguayo del "Merengue", sorprendió al ponerle fecha al posible fichaje.

"Che no me manijeen más con mi marido a River. Si ustedes sueñan imagínense yo que todos los días me acuesto pensando en el momento de la presentación en el Monu con el Beni y Bauti de la mano, él lo sabe y es mi sueño, pero todavía falta mucho", adelantó Mina, y aclaró: "Además tengo que hacer un pacto con los hinchas de Peñarol para que no me odien y me entiendan que un añito antes de volver al glorioso CAP tenemos que vestir la banda".

En ese marco, la esposa del uruguayo confió su "plan ideal" para que se muden a Núñez. "Mi plan ideal es a los 32 River, pasamos por Peñarol un añito y vuelve al Madrid y se retira ganando la Champions número 23 y todos felices. Así no se enoja nadie", detalló.

image.png

"Hay que ver que opina Fede de todo esto, que no usa ni las redes sociales pero seguramente me diría que deje de twittear pelotudeces", finalizó Bonino.