River sin gol: Gallardo reclamó refuerzos y admitió que habló con Luis Suárez

Gallardo, además, admitió que habló con el delantero uruguayo Luis Suárez. "Hablé con él, hay respeto, le pregunté qué va a hacer de su vida y si le interesaba venir a una institución como la nuestra. Hay que tener paciencia. No sabemos si se puede dar más allá de nuestro interés y de que haya valorado la propuesta", precisó.

River Plate empató sin goles como local con Atlético Tucumán, en encuentro de la segunda fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol.

Fue el segundo 0-0 consecutivo de River, tras el debut contra Defensa y Justicia; y también la segunda igualdad seguida para los tucumanos tras el 1-1 con Colón de la fecha inicial.

El partido se jugó en el estadio Monumental y contó con un buen arbitraje de Fernando Espinoza.

En la próxima jornada, la tercera, River visitará a Colón de Santa Fe, el miércoles a partir de las 19, y Atlético Tucumán recibirá a Lanús, el mismo día pero desde las 16.30.

River 0-0 Atlético Tucumán

¡EL MILLONARIO volvió a IGUALAR SIN GOLES ante el DECANO! | River 0-0 Atlético Tucumán | Resumen

River: Franco Armani; Andrés Herrera, Jonatan Maidana, Leandro González Pirez y Elías Gómez; Enzo Pérez; Santiago Simón, Enzo Fernández y Agustín Palavecino; Julián Alvarez y Esequiel Barco. DT: Marcelo Gallardo.

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Bruno Bianchi, Manuel Capasso y Gabriel Risso Patrón; Ciro Rius, Guillermo Acosta, Joaquín Pereyra y Ramiro Carrera; Cristian Menéndez y Augusto Lotti. DT: Lucas Pusineri.

Cambios: en el segundo tiempo, 14m José Paradela por Barco (R) y Tomás Pochettino por Palavecino (R); 24m Ignacio Maestro Puch por Lotti (AT) y Renzo Tesuri por Pereyra (AT); 36m Braian Romero por Simón (R) y Matías Orihuela por Rius (AT); 45m Leonardo Heredia por Carrera (AT) y Gastón Gil Romero por Menéndez (AT).

Cancha: River.

Árbitro: Fernando Espinoza.