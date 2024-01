La despedida de Elías López de River: "Sólo tengo palabras de agradecimiento"

"Hoy me toca despedirme del club que me abrió las puertas desde los 11 años. Sólo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron desde mi llegada al club, a mis compañeros, entrenadores, dirigentes, médicos, kinesiólogos y a toda la gente que trabaja en la pensión. Que me ayudaron a crecer tanto como jugador, o como persona, e hicieron sentirme como en casa desde el primer momento", escribió López en su cuenta de la red social Instagram.