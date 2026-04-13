La historia del campeón del mundo que se retiró para dedicarse a la abogacía: quién es

Joaquín Irigoytía fue uno de los arqueros juveniles más destacados del país, tras consagrarse campeón del mundo Sub-20 en Qatar en 1995. Durante ese certamen, su rendimiento lo posicionó como el mejor en su puesto y despertó una enorme ilusión entre los hinchas argentinos, que veían en él a una de las grandes promesas del fútbol argentino.