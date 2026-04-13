La historia del campeón del mundo que se retiró para dedicarse a la abogacía: quién es
Fue campeón en el Mundial Sub-20 de Qatar 1995, donde fue reconocido como mejor arquero del certamen. Luego de alejarse del deporte, se radicó en su Corrientes natal. Los detalles en la nota.
Joaquín Irigoytía fue uno de los arqueros juveniles más destacados del país, tras consagrarse campeón del mundo Sub-20 en Qatar en 1995. Durante ese certamen, su rendimiento lo posicionó como el mejor en su puesto y despertó una enorme ilusión entre los hinchas argentinos, que veían en él a una de las grandes promesas del fútbol argentino.
Si bien se formó en River, nunca llegó a debutar en la máxima categoría de Argentina debido a la presencia de Germán Burgos y Roberto Bonano, que limitaron sus posibilidades. Por este motivo, debió emigrar al exterior en busca de continuidad y experiencia. Luego de su retiro, se radicó en su Corrientes natal para seguir con la tradición familiar: la abogacía.
Joaquín Irigoytía y su paso por el fútbol
La carrera de Irigoytía comenzó en las divisiones inferiores de River, donde se formó bajo la influencia de Amadeo Carrizo, histórico arquero del "Millonario". Su proyección lo llevó rápidamente a la Selección Argentina Sub-20, en la que se consolidó como titular y tuvo un papel clave en el título mundial de 1995.
Al intentar afianzarse en el primer equipo, se encontró con una fuerte competencia en el arco, compartiendo plantel con nombres de peso como Burgos y Bonano, lo que redujo sus posibilidades de continuidad. Esa situación lo impulsó a buscar experiencia en Europa, donde tuvo un paso por el Hércules CF, aunque no logró asentarse.
De regreso en Argentina, continuó su recorrido profesional en Colón de Santa Fe, aunque más tarde sumó experiencias en Cerro Porteño, Almagro y Lanús. En paralelo, empezó a prepararse fuera del fútbol al iniciar la carrera de Derecho, siguiendo la tradición de su familia. Su equipo fue Aldosivi, donde fue clave para que el equipo mantuviera la categoría.
Su vida después del retiro
Una vez que dejó el fútbol, Irigoytía eligió continuar el camino de su familia y se volcó de lleno al mundo del derecho. Hoy desarrolla su actividad profesional como abogado en Gualeguaychú. Su trabajo se centra en distintas áreas, entre ellas el ámbito civil, comercial, laboral y penal.
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