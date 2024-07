La foto que posteó River e ilusionó a todos los hinchas: "Lo queremos de vuelta"

Si bien no es un refuerzo actual, el hincha prácticamente no lo pudo ver desde que regresó y en las últimas horas se volvieron locos cuando el club compartió una foto suya en las redes sociales: se trata del Pity Martínez, un futbolista que quedó en la historia en su primer paso pero que ahora, marcado por las lesiones, todavía no pudo mostrar su mejor nivel e intentará cambiar esa cara.

image.png

¿Cuándo podría volver el Pity Martínez?

El Pity Martínez fue operado en el mes de enero, por lo que se estima que entre agosto y septiembre volvería a las canchas. Si bien está trabajando en la pretemporada, la realidad es que todavía tiene que volver a ritmo tanto físico como futbolístico.