La renuncia de un dirigente en River que sorprendió a todos

Juan Nápoli, asesor del presidente Jorge Brito, anunció que deja su cargo oficialmente ya queencabezará la candidatura a senador nacional en la provincia de Buenos Aires por la Libertad Avanza.

image.png

"A partir del día de la fecha renuncio como Asesor de la Presidencia del @RiverPlate. Agradezco al Pte @JorgeBrito la confianza", expresó en su cuenta oficial de X.

Embed A partir del día de la fecha renuncio como Asesor de la Presidencia del @RiverPlate.

Agradezco al Pte @JorgeBrito la confianza. — Juan Nápoli (@NapoliJuan) October 21, 2023

“Me veo muy bien en ese cargo, la verdad. El Congreso es un lugar fundamental para lo que viene, pero es una posición que antes no había pensado. Creo que es desde donde mejor puedo ayudar a Javier (Milei). Siempre me tuve mucha confianza y creo que estoy ante una oportunidad, quizás la más importante de mi vida, y no la voy a desaprovechar”, aseguró Nápoli tiempo atrás.