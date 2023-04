Las confesiones de Claudio "Diablito" Echeverri sobre las presiones que sufre

Luego de su relevante actuación ante el combinado de Venezuela, dijo: “Se nos complicó mucho, pero el equipo trabajó muy bien… Estamos muy cerca de conseguir el primer objetivo que queremos todos: clasificar al Mundial; y el otro es ganar el título. En el último partido jugamos contra Brasil, así que va a estar muy lindo", agregó.

https://twitter.com/TyCSports/status/1647048870717968384 EL DIABLITO ECHEVERRI SOBRE LAS EXPECTATIVAS DE LA GENTE: "A VECES LAS SIENTO, PERO TENGO QUE CONVIVIR CON ESO"



La figura del combinado sub-17 habló sobre la presión que siente por parte de aquellos que esperan que pueda lograr objetivos con la albiceleste. pic.twitter.com/CB7Qr2EZUd — TyC Sports (@TyCSports) April 15, 2023

Luego se refirió a su situación personal, a las esperanzas que genera en el mundo del fútbol y a la “mucha presión” bajo la cual está. “Estuve hablando con mi familia sobre este tema… Me están pasando muchas cosas y siendo tan chico, la verdad que a veces como que siento mucha presión de la gente”, dijo.

No obstante, aclaró que “es lo que me toca y tengo que convivir con eso, pero a veces me estresa o me cansa, por así decirlo. Tengo que tratar de convivir con esto que es un montón, pero también estoy bien acompañado por mi familia, los que me rodean. Así que muy feliz también", sostuvo.

“Estaba un poco bajón por ese tema, porque hay mucha expectativa hacia mí, porque uno se pone a pensar y dice: ‘Tengo que dar lo mejor para que la gente piense todo lo que se habla de mí…’”, admitió en declaraciones televisivas. “Pero una vez que entro a la cancha trato de olvidarme y darle lo mejor al equipo", dijo finalmente el Diablito.