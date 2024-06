Las dificultades que le surgieron a River para la vuelta de Germán Pezzella

Desde el entorno de Pezzella aseguran quehay fastidio por el accionar de la dirigencia de River, alegando que no se profundizó como se debía. Hasta el momento le presentaron a Betis una oferta más baja de lo esperado y el procedimiento con el contrato del defensor fue similar. Por esta razón, las primeras conversaciones no llegaron a buen puerto y desde España no ven muy claras las intenciones del equipo argentino para poder repatriarlo.

Por el momento, la vuelta de Pezzella no está caída pero sin muy complicada. Aún faltan días muy intensos de negociaciones y todo se definirá muy cerca al arranque de los torneos una vez que finalice el torneo de selecciones sudamericanas.

image.png

Hasta cuándo tiene contrato Germán Pezzella con Betis

Germán Pezzella resolvió su renovación en Betis a pocos meses de quedar libre y extendió su contrato hasta el 30 de junio de 2026, por lo que aún le quedan dos temporadas completas por disputar en el Verdiblanco. Además, su cláusula tuvo un recorte abrupto: pasó de 40 a 4 millones de euros si es que el zaguero decide interrumpir su contrato.