Marcelo Gallardo fue a ver a la Reserva de River con uno de sus hijos

La presencia del Muñeco en el River Camp se da en medio de las bajas que tiene el equipo por lesiones, suspensiones y fecha FIFA. En ese marco, el DT analiza a varios jugadores de la Reserva que podrían tener lugar en el plantel profesional de Primera División de cara al partido contra Talleres.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1571852430500921346 ¡Grande, Pa! En familia, Marcelo Gallardo está en el River Camp viendo a la Reserva de su hijo Matías.#ReservaxTNTSports pic.twitter.com/iApyPobL56 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 19, 2022

"La disponibilidad es la que tenemos, sabíamos que íbamos a tener jugadores que no tendríamos en fecha FIFA porque el campeonato argentino se sigue jugando. Perder jugadores nunca está bueno”, sostuvo Gallardo al respecto.

Y agregó: “Siempre que traté de sumar un futbolista joven de Reserva fue porque creí que estaba para hacerlo. Si yo veo a algún joven futbolista que está para ser llamado, es porque está preparado. No porque yo quiera jugar. Hubo otras urgencias, como el coronavirus, y tuvimos que llamar a algunos que no estaban del todo preparados y han sido ocupados los lugares, pero en los procesos normales tampoco está bueno llamar a un jugador que no sienta que esté preparado para asumir hoy ese rol".