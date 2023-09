Toti Pasman destrozó a Martín Demichelis por una decisión que tomó en River

En ese contexto, una de las decisiones institucionales que trascendió en las últimas horas es la salida de Ricardo Dasso como coordinador de prensa de Micho y el plantel del Millonario.

TOTI DESTROZA A DEMICHELIS "DEMOSTRO QUE NO SIRVE COMO PERSONA, ENTREGAR ASI A DASSO SOLO PARA SEGUI

Según informó el periodista Luciano García de La Página Millonaria la determinación se la habría comunicado el propio entrenador a quien supo ser su mano derecha hasta estas horas y esa decisión generó algunos inconvenientes que no estaban pensados. Quién salió al cruce fue el periodista Toti Pasman, quien también supo trabajar codo a codo con Dasso en el pasado.

“Cuando volvieron de San Nicolás, Martín Demichelis le comunicó (a Dasso) que no sigue en River. Con este gesto, Demichelis lo que demuestra es que no sirve como persona, no sirve como tipo. Si le soltás la mano a un amigo, que dejó dos laburos para acompañarte, no servís como persona”, aseguró en su programa radial de La Red.

Y además agregó: “Yo como técnico todavía lo estoy evaluando a Demichelis. Puede ser bueno, puede ser regular, puede ser malo, pero son circunstancias de la vida. A mí me decepcionó como tipo”.