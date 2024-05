Un ídolo de River salió a bancar a Martín Demichelis: "Está haciendo un gran trabajo"

"Ahora con 50 años me pongo a pensar y creo que habría logrado más cosas si no me hubiera equivocado tanto. Para ser jugador de fútbol hay un solo camino y es el de ser profesional al 100%. No digo haber sido más jugador, sino haber logrado más cosas por no equivocarme. A los 25 cometía errores que ahora digo ‘qué tonto’", comenzó diciendo el exfutbolista de la Selección Argentina en una charla con Sergio Goycochea en D-Selección-