Riyad Mahrez, el Messi de Argelia que afronta el último gran reto de su carrera

También dejó en claro el fuerte vínculo emocional que mantiene con sus raíces familiares: "Solía ir de vacaciones todos los años a Argelia. Tengo muchísimos familiares en ese país. Viví en Francia, pero mi corazón es argelino". Su crecimiento dentro del fútbol tampoco fue sencillo.

Durante años escuchó que su físico delgado le impediría competir al máximo nivel. Sin embargo, nunca dejó de confiar en sus condiciones. Tras dar sus primeros pasos en clubes modestos, eligió priorizar los minutos en cancha antes que la comodidad de integrar planteles repletos de estrellas. Esa decisión terminó siendo clave para su evolución.

riyad mahrez

El salto definitivo llegó con Leicester City. Allí se convirtió en una de las grandes figuras de la histórica consagración en la Premier League de 2016, considerada una de las mayores sorpresas en la historia del deporte. Aquella campaña lo colocó entre los futbolistas más destacados del continente y despertó el interés de varios gigantes europeos.

Dos años más tarde fue transferido a Manchester City en una operación récord para ese momento. Bajo la conducción de Pep Guardiola sumó múltiples títulos y se consolidó como uno de los extremos más desequilibrantes del fútbol mundial. Más adelante continuó su carrera en Arabia Saudita, donde actualmente viste la camiseta de Al-Ahli.

Paralelamente construyó una trayectoria destacada con la selección argelina: debutó en 2013 y rápidamente se convirtió en una pieza fundamental. Participó en Mundiales, conquistó la Copa Africana de Naciones en 2019 y asumió el liderazgo de un grupo que lo reconoce como su máxima referencia.

riyad mahrez

Además de sus logros deportivos, Mahrez nunca ocultó su admiración por Lionel Messi. Antes del enfrentamiento contra la Albiceleste volvió a expresar el enorme respeto que siente por el capitán albiceleste: “Cuando mencionan a Messi y mi nombre en la misma frase es algo increíble porque, para mí, él es el mejor de todos. No se puede decir nada de él; él es el jefe”.

La Copa del Mundo de 2026 parece representar el cierre de una etapa para ambos futbolistas. Mientras la "Pulga" afronta uno de los últimos desafíos de su extraordinaria carrera, Mahrez también reconoce que el final se acerca. Consultado sobre una posible participación en otro Mundial, respondió con sinceridad y una dosis de humor: "¿Volveré a jugar en otro Mundial después de 2026? No soy Ronaldo, hermano".

Con la misma claridad, también dejó una reflexión que suena a despedida: "2026 será mi último año. Daré todo de mí para representar a Argelia de la mejor manera posible". Por eso, el duelo frente a la Scaloneta tendrá un significado especial para el capitán de los Zorros del Desierto. No será solamente un partido de Mundial. Será otra oportunidad para honrar la promesa que le hizo a su padre, defender los colores que eligió por convicción y seguir construyendo el legado de una carrera que desafió todos los pronósticos.