La firme respuesta de Lionel Messi a Robert Lewandowski

En febrero pasado, tras obtener el premio The Best, el polaco volvió a la carga para ningunear a Messi: "He llegado a la conclusión de que el premio de la FIFA sí es más importante. En el Balón de Oro sólo votan periodistas, no hay una verificación clara. En cambio, profesionales del fútbol y prensa votan en el de la FIFA", dijo.

Ha pasado el tiempo pero, al menos en algunos círculos, las heridas siguen abiertas. Y Messi se habló de ellas en las últimas horas, tras ser consultado en TyC Sports: "Cada uno dice lo que quiere, él puede expresarse. Sinceramente no comparto lo que dijo pero tampoco le di mucha importancia. Quedó ahí y no me interesa", manifestó el delantero de la Selección.

Y subrayó: "Las palabras que yo dije en ese momento fueron de corazón y porque las sentía así, realmente. Él se había merecido el Balón de Oro anteriormente, en 2020 me había parecido el mejor. Pero en el año que lo gané yo, no".