Rodolfo Arruabarrena y la posibilidad de dirigir a Boca: "El tiempo dirá"

Consultado sobre su relación con Juan Román Riquelme, actual presidente de Boca, Arruabarrena reveló: “Hace rato que no hablo, creo que la última vez fue por algo futbolístico, algún nombre, algún contacto que necesitaba por algún ex jugador y no mucho más”. Al ser preguntado directamente sobre la posibilidad de volver a dirigir al Xeneize o incluso al Villarreal, el técnico fue cauto pero no cerró puertas: “Siempre digo lo mismo, no sé si me tocará volver a dirigir a Boca o al Villarreal en algún momento, me gusta dirigir y me gusta el día a día en cualquier liga. El tiempo dirá”.