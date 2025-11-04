Rodolfo D'Onofrio respaldó a Marcelo Gallardo en River: "No se puede haber olvidado"

Aunque ya no ocupa un cargo oficial desde 2021, D’Onofrio sigue muy vinculado a la vida del club. Durante los comicios recientes, se mostró cercano a Di Carlo, a quien considera su heredero natural en la conducción. “Trabajó conmigo desde el primer momento. Tiene una gran capacidad y va a ser un excelente presidente”, expresó ante los medios, convencido de que la nueva gestión mantendrá la línea institucional que llevó a River a consolidarse en los últimos años.