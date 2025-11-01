Quién es Stefano Di Carlo, el joven presidente electo de River

Incluso aquel 20 de junio de 2005, cuando en pleno partido por Copa Libertadores el abuelo falleció en la platea San Martín, siendo vocal titular de la comisión directiva; una experiencia dolorosa para el adolescente Stefano que, al mismo tiempo, lo unía emocional y definitivamente a River.

La carrera dirigencial de Stefano Di Carlo

A nivel dirigencial, Stefano Di Carlo se inició de la mano de Rodolfo D’Onofrio, a quien acompañaó como vicepresidente entre 2018 y 2021, el más joven en ocupar ese cargo en la historia del club, con 27 años.

Desde 2021 ejercía como secretario general, cargo en el que lideró la transformación digital del padrón de socios y la expansión del sistema River ID, que pasó de 70 mil a más de 350 mil inscriptos. También impulsó un nuevo modelo de abonos y entradas, colaborando en proyectos vinculados a la modernización de la infraestructura y la sustentabilidad del Monumental.