Quién es Stefano Di Carlo, el joven presidente electo de River
Por abrumadora mayoría, Stefano Di Carlo fue elegido este sábado como nuevo presidente de River para suceder a Jorge Brito, su mentor para encabezar la lista oficialista.
Como se informó, los socios River Plate eligieron este sábado a sus nuevas autoridades en una elección que contó con participación récord y en la que se impuso el oficialista de Stefano Di Carlo, por la lista “Filosofía River”.
Los comicios se llevaron a cabo con total normalidad desde las 10 hasta las 20, con cerca de 87.000 socios habilitados para votar a través de la Boleta Única Electrónica, presentando DNI físico, con una antigüedad ininterrumpida como socio de tres años y cuota social al día.
Finalmente, y según el recuento provisorio, Di Carlo obtuvo 15.960 de los votos emitidos (61,77%), seguido lejos por Carlos Trillo (16,22%), Luis Belli (9,68%), Daniel Kiper (8,29%) y Pablo Lunati (4,04%).
Quién es Stefano Di Carlo, nuevo presidente de River
Stefano Di Carlo, de 36 años, es un hombre vinculado por sangre al mundo River: es nieto de Osvaldo “Titi” Di Carlo, presidente del club durante la segunda mitad de 1989 tras la renuncia de Hugo Santilli, y bisnieto de Ángel Di Carlo, dirigente de la institución de Núñez desde 1938 y prosecretario en parte de la recordada era presidida por Antonio Vespucio Liberti.
Pero no solo heredó por apellido su pasión millonaria porque su vida se forjó entre las paredes del Monumental: hizo la primaria y secundaria en la escuela del club y acompañó desde siempre a su abuelo “Titi” a la cancha.
Incluso aquel 20 de junio de 2005, cuando en pleno partido por Copa Libertadores el abuelo falleció en la platea San Martín, siendo vocal titular de la comisión directiva; una experiencia dolorosa para el adolescente Stefano que, al mismo tiempo, lo unía emocional y definitivamente a River.
La carrera dirigencial de Stefano Di Carlo
A nivel dirigencial, Stefano Di Carlo se inició de la mano de Rodolfo D’Onofrio, a quien acompañaó como vicepresidente entre 2018 y 2021, el más joven en ocupar ese cargo en la historia del club, con 27 años.
Desde 2021 ejercía como secretario general, cargo en el que lideró la transformación digital del padrón de socios y la expansión del sistema River ID, que pasó de 70 mil a más de 350 mil inscriptos. También impulsó un nuevo modelo de abonos y entradas, colaborando en proyectos vinculados a la modernización de la infraestructura y la sustentabilidad del Monumental.
