Rodolfo De Paoli dejó ser el entrenador de Colón de Santa Fe

Aunque la brecha con el primero es de seis puntos, Colón perdió como local contra el equipo que hasta el momento se encuentra anteúltimo y estaría jugando la Promoción para no perder la categoría. Esto, sumado a que en las últimas seis fecha acumuló cuatro derrotas y dos victorias, llevaron a la dirigencia a interrumpir el contrato con Rodolfo De Paoli: el entrenador no le encontró la vuelta al equipo y estuvo al mando solamente durante 40 días.

“No le echo culpas a la prensa, me quieren mucho… Tanto pegan, que las balas entran… Los dirigentes me dijeron que hay que descomprimir y que por eso toman la decisión. Pero me sigo preguntando: ¿cómo se va a evaluar al equipo en cinco partidos?”, expresó el entrenador en una entrevista con Sol Play.

En el final, volvió a rescatar a los jugadores: “Son enormes hombres, valientes, que me respaldaron hasta el final. Me voy con lo positivo, que es la buena fe del presidente del club y grandes personas dentro de un gran vestuario… ¿Quieren encontrar un culpable?, acá lo tienen, no hay problema”.

Metido de lleno en su carrera como entrenador, el también relator había dejado de lado su trabajo en transmisiones deportivas. Al menos, no estuvo presente, por ejemplo, en la cobertura de la Copa América 2024 que se llevó a cabo en Estados Unidos.