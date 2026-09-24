Tigre se quedó sin DT: Diego Dabove renunció en plena pelea por los playoffs

En la Copa Argentina, Tigre quedó afuera en los 16avos de final luego de perder 1-0 ante Independiente Rivadavia de Mendoza. En el plano internacional, el recorrido tampoco pudo continuar: el conjunto de Victoria fue eliminado por Montevideo City Torque en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, después de caer por 3-1 en el resultado global de la serie.

El balance de Dabove durante su ciclo en Victoria

Dabove llegó a Tigre a comienzos de 2025 con la misión de reemplazar a Sebastián Domínguez. Desde entonces, estuvo al frente del equipo durante 77 partidos oficiales, una cantidad que refleja la extensión de su ciclo. Su balance estadístico al frente del Matador termina siendo positivo: consiguió 28 victorias, 24 empates y 25 derrotas. Sin embargo, los últimos resultados terminaron inclinando la balanza hacia el final de su etapa.

Con su renuncia, se convirtió además en el séptimo entrenador que dejó su cargo durante el segundo semestre de 2026 en la Primera División del fútbol argentino. Antes habían tomado decisiones similares Walter Zunino en Platense, Gustavo Quinteros en Independiente, Israel Damonte en Aldosivi, Eduardo Coudet en River, Jorge Sampaoli en Talleres y Néstor Gorosito en San Lorenzo.