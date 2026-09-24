Tigre se quedó sin DT: Diego Dabove renunció en plena pelea por los playoffs
El entrenador decidió ponerle punto final a su ciclo en Victoria después de una serie de resultados adversos. Deja al Matador en la décima posición de la Zona B del Torneo Clausura 2026.
Tigre atraviesa un momento decisivo del Torneo Clausura 2026 y deberá afrontarlo con un cambio importante en su estructura: Diego Dabove presentó su renuncia como entrenador del Matador y puso fin a un ciclo que había comenzado en enero de 2025, cuando asumió en reemplazo de Sebastián Domínguez.
La salida del técnico se produce cuando todavía quedan objetivos importantes por delante. El conjunto de Victoria se encuentra en la décima posición de la Zona B, pero permanece a apenas un punto del octavo lugar, posición que marca el ingreso a los playoffs del campeonato argentino. Por ese motivo, la dirigencia deberá definir rápidamente quién será el encargado de tomar el equipo durante el tramo decisivo del certamen.
Aunque todavía resta la comunicación oficial de la institución, la determinación ya está tomada. La seguidilla de resultados negativos aparece como uno de los principales factores que habrían influido en la decisión de ponerle fin a su etapa al frente del plantel.
Una racha negativa que terminó acelerando la salida
El panorama deportivo se había complicado en las últimas semanas. La derrota agónica frente a Vélez, como visitante, profundizó una situación que ya venía siendo preocupante y terminó de dejar al equipo en una posición incómoda.
El Matador acumula tres derrotas consecutivas y solamente pudo conseguir una victoria en sus últimos ocho compromisos. La irregularidad no se limitó al campeonato local, ya que el equipo también quedó eliminado de las otras dos competencias que disputaba durante esta temporada.
En la Copa Argentina, Tigre quedó afuera en los 16avos de final luego de perder 1-0 ante Independiente Rivadavia de Mendoza. En el plano internacional, el recorrido tampoco pudo continuar: el conjunto de Victoria fue eliminado por Montevideo City Torque en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, después de caer por 3-1 en el resultado global de la serie.
El balance de Dabove durante su ciclo en Victoria
Dabove llegó a Tigre a comienzos de 2025 con la misión de reemplazar a Sebastián Domínguez. Desde entonces, estuvo al frente del equipo durante 77 partidos oficiales, una cantidad que refleja la extensión de su ciclo. Su balance estadístico al frente del Matador termina siendo positivo: consiguió 28 victorias, 24 empates y 25 derrotas. Sin embargo, los últimos resultados terminaron inclinando la balanza hacia el final de su etapa.
Con su renuncia, se convirtió además en el séptimo entrenador que dejó su cargo durante el segundo semestre de 2026 en la Primera División del fútbol argentino. Antes habían tomado decisiones similares Walter Zunino en Platense, Gustavo Quinteros en Independiente, Israel Damonte en Aldosivi, Eduardo Coudet en River, Jorge Sampaoli en Talleres y Néstor Gorosito en San Lorenzo.
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