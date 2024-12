Rodrigo Garro reconoció el interés de River: ¿llega el primer refuerzo para Gallardo?

El interés del Millonario surgieron durante los primeros meses de Garro en Brasil, en un contexto desafiante para el mediocampista que no terminaba de cumplir con las expectativas que había generado su llegada. El equipo paulista atravesaba una grave crisis futbolística e institucional, ocupando posiciones de descenso en la tabla del Brasileirao. Su salida, apenas tres meses después de haber llegado desde Talleres, era prácticamente imposible.

Más allá de este contacto, no es la primera vez que el zurdo llama la atención de los equipos más grandes de Argentina: luego de su tremendo paso por Talleres dónde mostró un gran nivel individual, el propio Millonario y Boca se habían interesado con tenerlo en algún mercado de pases. Más allá de eso, fue Corinthians quién avanzó más fuerte y pudo concretar una operación con mucho dinero en el medio.

Los elogios de Rodrigo Garro a Ramón Díaz

Garro ponderó la figura del entrenador, que logró un cambio total en Corinthians desde su llegada: pasó de estar hundido en el descenso a pelear por cosas importantes. “Antes había un DT portugués que me ponía de interior. Ramón me puso de enganche detrás de los dos delanteros que es lo mismo que yo hacía en Talleres. Es donde más tranquilo me siento“, expresó.