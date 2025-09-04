El "mate sagrado": Messi, Tapia y De Paul repitieron la cábala antes de las Eliminatorias
En la previa del partido que marcará el último adiós oficial de Lionel en suelo argentino, el capitán, el presidente de la AFA y su ladero infaltable compartieron el tradicional ritual.
El estadio Monumental se prepara para una noche cargada de historia y nostalgia. Lionel Messi jugará este jueves su último encuentro por Eliminatorias Sudamericanas en Argentina, frente a Venezuela, y en la previa no faltó una de las postales más esperadas: el “mate sagrado” junto a Claudio “Chiqui” Tapia y Rodrigo De Paul.
Se trata de la tradición que comenzó en la Copa América 2021, cuando la Selección levantó su primer título de la era Scaloni, y que desde entonces se convirtió en un ritual antes de cada compromiso importante. En las instalaciones del predio de Ezeiza, los tres se acomodaron como de costumbre, sonrieron para la foto y compartieron un momento que Tapia tituló en sus redes: “El mate sagrado, tridente con historia. Familia que se elige”.
La imagen rápidamente se volvió viral y se transformó en otro capítulo de la liturgia albiceleste que acompaña al equipo en cada cita trascendental. El detalle simbólico es que, a diferencia de otras veces, esta puede ser una de las últimas oportunidades en las que Messi aparezca en esa clásica postal, lo que le otorga un condimento aún más emotivo.
Messi se despide de su país con la tranquilidad de la clasificación al Mundial 2026
El contexto deportivo también refuerza el valor del gesto. La Selección ya está clasificada al Mundial 2026 con holgura, tras una campaña sólida que incluyó la histórica victoria 4-1 frente a Brasil en Río de Janeiro. Por eso, más allá de lo futbolístico, el duelo contra Venezuela tendrá un significado especial: será la despedida oficial de Messi en Eliminatorias jugando en casa, un momento que los hinchas viven con mezcla de orgullo y tristeza anticipada.
En cuanto al once inicial, Lionel Scaloni mantiene algunas dudas. En defensa, Marcos Acuña será titular en lugar de Nicolás Tagliafico, mientras que en el mediocampo podrían aparecer Nicolás Paz o Franco Mastantuono si Alexis Mac Allister no llega en plenitud. En la delantera, la incógnita pasa por el acompañante de Messi, con Julián Álvarez y Lautaro Martínez en disputa, aunque Thiago Almada también figura como alternativa.
El “mate sagrado” ya dejó de ser una simple cábala para convertirse en parte de la identidad de esta Selección. Y en la previa de una jornada inolvidable, volvió a aparecer como símbolo de unión, de historia compartida y de un ciclo que está cerca de escribir su último capítulo en territorio argentino con Messi como estandarte.
