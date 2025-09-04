El "mate sagrado": Messi, Tapia y De Paul repitieron la cábala antes de las Eliminatorias

En cuanto al once inicial, Lionel Scaloni mantiene algunas dudas. En defensa, Marcos Acuña será titular en lugar de Nicolás Tagliafico, mientras que en el mediocampo podrían aparecer Nicolás Paz o Franco Mastantuono si Alexis Mac Allister no llega en plenitud. En la delantera, la incógnita pasa por el acompañante de Messi, con Julián Álvarez y Lautaro Martínez en disputa, aunque Thiago Almada también figura como alternativa.

El “mate sagrado” ya dejó de ser una simple cábala para convertirse en parte de la identidad de esta Selección. Y en la previa de una jornada inolvidable, volvió a aparecer como símbolo de unión, de historia compartida y de un ciclo que está cerca de escribir su último capítulo en territorio argentino con Messi como estandarte.