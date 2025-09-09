Chiqui Tapia compartió mates con Rodrigo De Paul y recordó a Lionel Messi: "No te pongas celoso"
El presidente de la AFA publicó una foto junto al volante en la concentración de la Selección. Lionel Messi no estuvo presente porque regresó a Miami.
En la previa del partido entre Argentina y Ecuador, por las Eliminatorias Sudamericanas, Claudio “Chiqui” Tapia compartió un tradicional mate con Rodrigo De Paul. El presidente de la AFA volvió a mostrar la intimidad de la Selección, aunque en esta ocasión Lionel Messi no estuvo presente, ya que viajó a Miami para descansar.
Como ya es costumbre en las concentraciones de la Albiceleste, el presidente de la AFA volvió a mostrarse en redes sociales junto a los futbolistas. En esta ocasión, compartió mates con el volante campeón del mundo y le dedicó un mensaje al capitán.
En los posteos anteriores, Tapia había posado en la misma escena junto a Messi. Sin embargo, esta vez el capitán no estuvo presente, ya que regresó a Miami tras marcar dos goles en la victoria 3-0 ante Venezuela en el Monumental. El 10 optó por descansar y no fue parte de la delegación en Quito.
“Mates con el Motorcito @rodridepaul. No te pongas celoso, @leomessi ¡VAMOS ARGENTINA HOY!”, escribió Tapia en su cuenta oficial, acompañando la foto junto al volante del Atlético de Madrid. El posteo rápidamente se viralizó entre los hinchas, que destacaron el buen clima dentro del plantel campeón del mundo, más allá de la ausencia de Messi en esta convocatoria.
Chiqui Tapia compartió mates con Rodrigo De Paul en la previa de Argentina vs. Ecuador
La posible alineación de la Selección Argentina contra Ecuado por Eliminatorias Sudamericanas
En definitiva, la Selección Argentina tendrá a Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico (o Huevo Acuña); Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Paz, Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.
Las amarillas, un tema que preocupa en la Selección Argentina
De cara al encuentro en Guayaquil, de este martes a partir de las 20 (hora argentina), la Selección cuenta con diez futbolistas al límite de tarjetas amarillas: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.
No obstante, el cuerpo técnico se apoya en el reglamento de la FIFA, que establece que las amonestaciones no se trasladan a otras competencias oficiales, por lo que una eventual segunda amarilla no pondría en riesgo la participación de estos jugadores en la Finalissima o el en el Mundial que se llevará adelante en Estados Unidos, México y Canadá.
