El feo momento que vivió Rodrigo de Paul con Tini Stoessel en el Mundial de Qatar 2022

En una entrevista para "Campeones" en Star+, De Paul compartió detalles íntimos sobre el impacto del Mundial en la vida de Tini, especialmente después de la derrota inicial de Argentina contra Arabia Saudita.

"Después de Arabia fue duro. Por algo que me había pasado a mí, que fue no ganar el primer partido, le estaban cayendo mucho a Tini. Ella se ponía mal, y yo no tenía una manera de protegerla más que adentro de una cancha", reveló el mediocampista.

De Paul continuó describiendo la preocupación por el bienestar emocional de Tini durante el torneo: "Yo sabía que, si no le ganábamos a México, ella lo iba a pasar mal ese día. Les dije: ‘Si esto sigue empatado en los últimos 10 o 15 minutos, váyanse'".

La presencia de Tini Stoessel durante el Mundial Qatar 2022 acompañando a Rodrigo de Paul generó atención mediática, y las palabras del futbolista ahora ofrecen una perspectiva nueva sobre la experiencia compartida por ellos.