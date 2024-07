Estallaron los memes de los hinchas tras el corte de pelo de Rodrigo de Paul

Rodrigo De Paul corte historia

Durante toda la competencia, el jugador se había mostrado con el pelo largo y con trenzitas en cada partido del certamen. Sin embargo, para esta definición, decidió cambiar su estilo y sorprender a todos cuando salga al campo de juego este domingo.

En este sentido, muchos vincularon lo sucedido a Tini Stoessel, quien -tras afrontar una temporada con depresión- lanzó un nuevo álbum llamado "Un mechón de pelo" y subió una foto exactamente igual a la que De Paul compartió en sus redes.

tuit de paul tini.png

En cambio, otros fanáticos aseguran que el mediocampista se cortó el pelo de la misma manera que lo llevaba en el Mundial de Qatar 2022, donde la 'Scaloneta' venció a Francia y se coronó campeona. Por eso, muchos aseguran que vuelve el "Rodrigo de Paul prime" y que el futbolista del Atlético Madrid intenta repetir exactamente la cábala de esa gran final, esperando obtener el mismo resultado en el cierre de la Copa América 2024.

tuit defendiendo a de paul.png

No obstante, muchos hinchas se mostraron ofuscados porque consideran que no era el momento para que De Paul cambiara el look que mantuvo durante toda la competencia, dado que consideran que esto podría afectar en el resultado final.

De hecho, algunos indicaron que el jugador es "una teatrera" y que es capaz de aparecer completamente rapado en el campo de juego.

Todos los memes tras el corte de pelo de Rodrigo de Paul

tuit meme depaul1.png

tuit meme depaul2.png

tuit meme depaul3.png

tuit meme depaul5.png

tuit meme depaul6.png

tuit meme depaul8.png