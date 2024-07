Rodrigo de Paul jugó un 'picadito' con el hermano de Tini Stoessel y las redes estallaron

El hermano de Tini y De Paul siempre demostraron tener una gran relación y ahora lo volvieron a hacer este martes cuando se mostraron jugando un partido informal con amigos. El "picadito" entre Fran, Rodrigo y el resto del grupo se dio en una cancha de Núñez, pero no pasó desapercibido debido, justamente, a la presencia del motorcito de la Selección.

Además, como era de esperarse, Rodrigo eligió un look para destacar: la remera de de Campeón de América, el short blanco y oficial de la Selección, detalles celestes, zapatillas blancas y, claro, su nuevo corte de pelo. Fue solamente su presencia la que logró que varios espectadores se acerquen a la cancha para apoyarlo mientras se divertía.

Si bien no hay video del momento, todo indica que Fran y De Paul jugaron en el mismo equipo. En cuanto a Tini, ella no habló al respecto del vínculo que todavía une a su ex novio y a su hermano, quien nunca mantuvo una relación tan estrecha ni siquiera con Sebastián Yatra, una de las parejas más polémicas de su hermana debido a cómo se dio su separación y los rumores de infidelidad.