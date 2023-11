La Bombonera explotó al grito de "el que no salta es un inglés": la reacción de Rodrigo De Paul y Leandro Paredes

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/1725280760574218705&partner=&hide_thread=false Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y la costumbre de los CARAMELOS en la previa pic.twitter.com/PPt0HabVqq — TyC Sports (@TyCSports) November 16, 2023

En este marco, De Paul no pudo contenerse y se sumó al grito de la gente. Y a saltar al compás de la canción, dejando en claro que no es ningún inglés. El episodio no tardó en volverse viral.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/lasergionetaok/status/1725290878460117166&partner=&hide_thread=false MENSAJE PARA MILEI, FANATICO DE THATCHER pic.twitter.com/1D9DdRHOVv — La Sergioneta (@lasergionetaok) November 16, 2023