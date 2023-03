La respuesta de Fillol a De Paul sobre la mejor Selección que tuvo el país

El Pato publicó un recorte del vivo en su cuenta de Twitter y defendió al jugador: "Él tiene todo su derecho, Rodrigo, de dar su opinión". Sin embargo, le dejó un consejo: "Por ahí, lo único que genera polémica, es que a veces conviene no decirlo uno, sino, que lo digan los demás".

Por otro lado, el ex arquero de River, Racing y la Selección Argentina, entre otros, entiende la declaración del volante. "Yo era muy joven cuando ganamos la copa del mundo, y me hacían esa pregunta los periodistas... pero un montón de veces me la hicieron", y siguió: "Yo siempre dije, en su momento y ahora lo vuelvo a repetir, que uno no puede decir si sos el mejor, el peor o más o menos".

Ubaldo Fillol, quien defendió el arco de la Selección Argentina en 58 ocasiones, aseveró que "el tiempo, que es el más sabio de todos nosotros, te va a ubicar en el lugar que a vos te corresponde, y eso fue lo que dije y es lo que pienso". Además, le marcó, desde su punto de vista, el error que cometió De Paul al hacer las declaraciones y sostuvo: "Por ahí, lo de Rodrigo de Paul es eso, de haberlo dicho él, pero está bien".

El Pato cerró con un mensaje conciliador para toda la sociedad argentina e indicó: "No generemos una polémica y disfrutemos, por Dios. Disfrutemos de este Mundial maravilloso que ganamos, que todavía todos lo recordamos, que hace tan poquito tiempo... no nos empecemos a lastimar con esas cosas que no le hacen bien ni a fútbol, ni a país, ni a los jugadores". Y sentenció: "No nos lastimemos entre nosotros, que termine ya, ahí nomás. Que haya sido una pequeña polémica nada más, pero tiene todo su derecho Rodrigo De Paul".

