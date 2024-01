Rodrigo Rey se sinceró sobre una "bilardeada" de Carlos Tevez en pleno partido ante Vélez

Luego del partido, en diálogo con TyC Sports, Rey sorprendió al reconocer que mintió con el dolor que acusó y explicó el motivo: “Teníamos que hacer un cambio táctico y a veces son cosas que se dan y que se usan. Forman parte del fútbol y nada más”.

Y además, agregó: “Uno de los chicos me dijo ‘escuchá, tenemos que hacer un par de cambios’ y cuando vi la pelota ahí, estaba sola y no me quedaba otra. Solo no me podía tirar, así que quedó justo”.

Y EL OSCAR ES PARA...¡RODRIGO REY!



El arquero de Independiente fingió una lesión para que el Rojo pueda hacer los cambios tranquilo.



@liberotyc @matipelliccioni pic.twitter.com/X5geYtL6dV — TyC Sports (@TyCSports) January 31, 2024