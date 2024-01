La picante frase de Rodrigo Villagra al presidente de Talleres para jugar en River

Se trata de Rodrigo Villagra, quién según reveló Germán García Grova para Bolavip, se plantó con el presidente del equipo cordobés, Andrés Fassi, para dejar en clara su postura: “Ya me cagaste lo de México. Si no me vendés a River, nos tenemos que agarrar a piñas“, fue lo que le habría dicho el jugador.

La última oferta de River por Villagra

La última oferta de River por el mediocampista es de 8 millones de dólares por el 100% mas la cesión de porcentajes de Federico Girotti y Alex Vigo. Todavía la "T" no termina de cerrar la operación por algunos detalles y mientras tanto el jugador se entrena apartado hace varios días.