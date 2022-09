Los 20 Grand Slams de Roger Federer

Abierto de Australia 2004

Aquel torneo significó un festejo doble para Federer, que llegó al N°1 del ranking por primera vez en su carrera tras superar en la final por 7-6(3), 6-4 y 6-2 a Marat Safin.

Wimbledon 2004

Su primera defensa en la Catedral del Tenis, pero en el camino no la tuvo nada fácil. Después de meterse en cuartos casi sin transpirar, le tocó el complicado Lleyton Hewitt en cuartos, el francés Sébastien Grosjean en semis y Andy Roddick en la final, a quien venció en un duro partido que se definió tras cuatro parejos sets por 4-6, 7-5, 7-6(3) y 6-4.

US Open 2004

Su primer triunfo en Flushing Meadows. En cuartos de final tuvo que transpirar demasiado para ganarle en cinco sets a Andre Agassi, pero a partir de allí se mostró indomable. En semis le ganó en tres sets a Tim Henman, mientras que en el partido decisivo aplastó por 6-0, 7-6(3) y 6-0 a Hewitt.

Wimbledon 2005

Nuevamente se cruzaba contra Roddick en la final del torneo londinense. En esta ocasión, el suizo no le dio oportunidades y consiguió su quinto título grande al vencerlo por 6-2, 7-6(2) y 6-4.

US Open 2005

“Su Majestad” empezaba a advertir que estaba para cosas serias en la historia del tenis. El primer gran obstáculo que tuvo en este torneo fue en cuartos de final, donde le tocó un David Nalbandian que solía complicarlo. Pero no le dio oportunidades y lo superó con un cómodo 6-2, 6-4 y 6-1. Ya instalado en la final, prácticamente no le dio oportunidades a un Andre Agassi que confesó que Federer era un diferente luego de que lo venciera por 6-3, 2-6, 7-6(1) y 6-1.

Abierto de Australia 2006

Luego de perder contra Safin en las semis del 2005, el suizo quería comenzar la temporada recuperando el trono en Melbourne. Y vaya si lo hizo. Pese a cruzarse a rivales más que complicados como el alemán Tommy Haas y el ruso Nikolay Davidenko, Federer se coronó después de ganarle en la final a la sorpresa del torneo, el chipriota Marcos Baghdatis, por 5-7, 7-5, 6-0 y 6-2.

Wimbledon 2006

Federer ya sufría el poderío de Nadal en Roland Garros, que lo había superado en las semis de 2005 y la final de 2006. Pero en “La Catedral del Tenis” la historia fue distinta, ya que le ganó la final por 6-0, 7-6(5), 6(2)-7 y 6-3.

US Open 2006

Con solo 25 años alcanzaría su noveno torneo de Grand Slam. En la final le tocó nuevamente contra un estadounidense, pero en este caso fue el turno de Andy Roddick, que apenas le pudo robar un set para caer por 6-2, 4-6, 7-5 y 6-1.

Abierto de Australia 2007

El 2007 fue tal vez el año en el que Roger Federer dominó de manera más clara. Todo comenzó con el título en el Grand Slam de Oceanía, donde le ganó por 7-6(2), 6-4 y 6-4 al chileno Fernando González en la final.

Wimbledon 2007

En una nueva edición de la seguidilla de finales contra Rafael Nadal, Federer pudo imponerse en un complicadísimo partido que ganó en cinco sets con parciales de 7-6(7), 4-6, 7-6(3), 2-6 y 6-2.

US Open 2007

Con solo 26 años, el suizo ganaría su 12° Grand Slam ante más de 22 mil personas en el Arthur Ashe Stadium. El rival en la final fue el serbio Novak Djokovic, que empezaba a pisar fuerte en el circuito pero poco pudo hacer ante, tal vez, la mejor versión de Federer que le ganó por 7-6, 7-6 y 6-4.

US Open 2008

Tras una sorpresiva caída en Australia y las derrotas en las finales de Roland Garros y Wimbledon contra Nadal, Federer no llegaba al US Open como el principal candidato. Pese a los cuestionamientos, el “Expreso Suizo” superó los duros obstáculo como el ruso Igor Andreev, que lo llevó a un quinto set en la cuarta ronda, y Novak Djokovic, a quien le ganó en cuatro sets en las semis. En la final fue el turno del escocés Andy Murray, a quien no le dio chances de nada: fue 6-2, 7-5 y 6-2 para conseguir su quinto título consecutivo en Flushing Meadows.

Roland Garros 2009

Por fin llegó su coronación en el único Grand Slam que le faltaba. Aquel 7 de junio, Federer se convertía en el tercer tenista en ganar todos los torneos grandes (Rod Laver lo hizo en 1969 y Agassi en 1999). Su rival en aquella histórica final fue el sueco Robin Soderling, que había conseguido lo que parecía imposible al eliminar a Nadal en cuarta ronda. El score del partido decisivo fue de 6-1, 7-6(1) y 6-4.

Wimbledon 2009

En aquella edición se dio una de las finales más impresionantes en la historia del tenis. Federer llegaba al quinto set contra Andy Roddick, que mostró un nivel pocas veces visto con su servicio en aquel partido. El encuentro se definió luego de 4 horas y 16 minutos, cuando Federer se impuso por 16-14 en el set decisivo. Con este resultado, volvía a la cima del ranking y se convertía en el mayor ganador de Grand Slam, superando los 14 de Sampras.

|Roger Federer vs Andy Roddick| Wimbledon Final 2009 Highlights

Abierto de Australia 2010

Luego de terminar el 2009 como N°1 del mundo por quinta temporada en su carrera, Federer llegó como candidato al primer Grand Slam del año y no defraudó. Su víctima en la final fue Andy Murray, que aún no podía conseguir su primer título grande, a quien le ganó por 6-3, 6-4 y 7-6(11).

Wimbledon 2012

Después de la conquista de Australia en 2010, el suizo tuvo un bajón en su nivel que se prolongó durante aquella temporada y todo el 2011. Pero en 2012 volvió a mostrar su mejor tenis y esto se vio reflejado principalmente en Wimbledon. En aquel torneo venció en semis a Djokovic y en la final a Murray por 4-6, 7-5, 6-3 y 6-4, para obtener su 17° título grande y volver al N°1 del mundo.

Abierto de Australia 2017

Parecía que la historia de amor entre Federer y los Grand Slams había finalizado, más aún luego de perderse la segunda mitad de la temporada 2016 por su lesión en la rodilla. Pero la leyenda volvió en el 2017 y sorprendió a todo el mundo con su impresionante nivel para ganar el Abierto de Australia. La hazaña no quedó ahí, ya que en la final protagonizó un partidazo contra Rafael Nadal, en el que se impuso por 6-3 en el quinto set.

Match point cliffhanger from Federer | Australian Open 2017

Wimbledon 2017

Con 35 años, Fereder seguía sorprendiendo a propios y extraños. Después de cinco años, volvió a ganar en el torneo más tradicional del mundo y en esta ocasión lo hizo sin perder ningún set. En la final derrotó a Marin Cilic, que poco pudo hacer para impedir el 6-3, 6-1 y 6-4.

Abierto de Australia 2018

Federer había firmado un 2017 casi perfecto y en el primer Grand Slam de 2018 siguió mostrando de lo que era capaz. Con otra soberbia participación, el suizo llegó a la final nuevamente sin perder sets y debía volver a medirse contra Marin Cilic. En esta ocasión, el croata mostró un gran nivel y llevó las cosas a un quinto set, donde Federer ganó su 20° y último Grand Slam al imponerse por 6-1.