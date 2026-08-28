Roma acelera por Leonardo Balerdi: ¿será compañero de Dybala, Molina y Soulé?

Su crecimiento en Europa fue progresivo. Después de comenzar su carrera profesional en Boca, Balerdi emigró al fútbol alemán para continuar su desarrollo y posteriormente llegó a la Ligue 1, donde encontró estabilidad y consiguió transformarse en una pieza importante de uno de los clubes históricos del fútbol francés. Ahora, la posibilidad de cambiar nuevamente de liga aparece como una alternativa concreta.

Roma quiere sumar a otro argentino

La eventual llegada de Balerdi también tendría un atractivo particular para la Roma debido a la cantidad de futbolistas argentinos que actualmente forman parte de su estructura. El conjunto italiano cuenta con Paulo Dybala y Matías Soulé, dos jugadores que ya tienen un lugar importante dentro del plantel. A ellos se sumaron recientemente Santiago Castro y Nahuel Molina, por lo que el defensor del Marsella podría convertirse en el quinto argentino de la plantilla.

La presencia de tantos compatriotas podría ser un factor favorable para la adaptación de Balerdi en caso de que finalmente se concrete el traspaso. De todos modos, todavía resta que las negociaciones lleguen a buen puerto. La fórmula que analiza la Roma contempla un préstamo y una posterior obligación de compra si el futbolista alcanza determinados objetivos establecidos en el acuerdo.