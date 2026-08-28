Roma acelera por Leonardo Balerdi: ¿será compañero de Dybala, Molina y Soulé?
El equipo italiano inició gestiones para incorporar al zaguero del Olympique de Marsella antes del cierre del mercado europeo.
Leonardo Balerdi volvió a aparecer en el centro de la escena del mercado de pases europeo. El defensor argentino del Olympique de Marsella despertó el interés de la Roma, que sobre el cierre de la ventana de transferencias comenzó a moverse para intentar quedarse con sus servicios. El conjunto italiano busca reforzar su última línea y puso sus ojos en el futbolista surgido de Boca.
Según informó el periodista Gianluca Di Marzio, la institución de la capital italiana habría iniciado conversaciones con el objetivo de acordar un préstamo que contemple una obligación de compra condicionada al cumplimiento de determinados objetivos. Por el momento, las negociaciones se encuentran abiertas y todavía no existe un acuerdo definitivo.
Fuentes cercanas al jugador reconocieron que hubo contactos entre las partes, aunque aclararon que las conversaciones todavía deben avanzar para que la operación pueda concretarse. El interés de la Loba llega en un momento particular para Balerdi, quien tuvo que atravesar una situación frustrante durante el último Mundial.
El marcador central había sido incluido por Lionel Scaloni en la convocatoria de la Selección Argentina para disputar la Copa del Mundo 2026, pero una lesión en el sóleo de la pierna derecha lo obligó a quedar afuera a último momento. A pesar de aquel contratiempo, el defensor mantiene un buen cartel en el fútbol europeo y su rendimiento durante la última temporada con el Marsella explica el interés de la Roma.
Leonardo Balerdi, capitán y pieza clave del Olympique de Marsella
Durante su última campaña en Francia, Balerdi consiguió consolidarse como uno de los principales referentes defensivos del Olympique de Marsella. El argentino fue titular habitual y, además, tuvo la responsabilidad de portar la cinta de capitán en diferentes encuentros. En total, disputó 36 partidos y convirtió un gol, números que reflejan el protagonismo que adquirió dentro del equipo francés.
Su crecimiento en Europa fue progresivo. Después de comenzar su carrera profesional en Boca, Balerdi emigró al fútbol alemán para continuar su desarrollo y posteriormente llegó a la Ligue 1, donde encontró estabilidad y consiguió transformarse en una pieza importante de uno de los clubes históricos del fútbol francés. Ahora, la posibilidad de cambiar nuevamente de liga aparece como una alternativa concreta.
Roma quiere sumar a otro argentino
La eventual llegada de Balerdi también tendría un atractivo particular para la Roma debido a la cantidad de futbolistas argentinos que actualmente forman parte de su estructura. El conjunto italiano cuenta con Paulo Dybala y Matías Soulé, dos jugadores que ya tienen un lugar importante dentro del plantel. A ellos se sumaron recientemente Santiago Castro y Nahuel Molina, por lo que el defensor del Marsella podría convertirse en el quinto argentino de la plantilla.
La presencia de tantos compatriotas podría ser un factor favorable para la adaptación de Balerdi en caso de que finalmente se concrete el traspaso. De todos modos, todavía resta que las negociaciones lleguen a buen puerto. La fórmula que analiza la Roma contempla un préstamo y una posterior obligación de compra si el futbolista alcanza determinados objetivos establecidos en el acuerdo.
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