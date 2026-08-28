Tremendo respaldo: Fillol defendió a Santiago Beltrán tras su penal errado en River

La frase apuntó directamente a la situación que tuvo que afrontar el juvenil. Beltrán había sido una de las figuras de la tanda gracias a las tres atajadas que consiguió, pero terminó ejecutando uno de los penales de River y no logró convertir.

Lejos de cuestionarlo, buscó poner en perspectiva lo ocurrido y recordarle al futbolista que un penal fallado no puede definir su carrera. “Te queda un camino hermoso por recorrer. Glorias del fútbol erraron penales en la Copa del Mundo. Te vi abatido y te digo esto porque no quiero que sientas culpa, tenés mi apoyo y el del mundo River. Está todo dado para que esta historia tenga final feliz”, agregó el Pato.

La respuesta de Beltrán a una de las grandes figuras de River

El joven arquero no tardó en responderle a Fillol y agradeció públicamente las palabras recibidas. “Muchas gracias Pato. Tus palabras son un empujón muy grande por todo lo que representás como arquero y para el futbol argentino. Como bien decís, a seguir mejorando y aprendiendo en el camino”, escribió Beltrán.

La respuesta reflejó el impacto que tuvo el mensaje del histórico guardameta sobre el juvenil. En lugar de quedarse con el penal errado, el joven de las juveniles eligió enfocarse en continuar aprendiendo y en utilizar la experiencia como parte de su crecimiento.