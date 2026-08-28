Tremendo respaldo: Fillol defendió a Santiago Beltrán tras su penal errado en River
El histórico arquero del Millonario respaldó al juvenil después de la eliminación ante Independiente Santa Fe y destacó todo lo que hizo durante la definición.
Ubaldo Fillol le envió un fuerte mensaje de respaldo a Santiago Beltrán después de la eliminación de River ante Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El histórico arquero del Millonario salió públicamente en defensa del joven guardameta, quien quedó en el centro de la escena tras fallar su penal en la definición.
La tanda tuvo una particularidad: Beltrán consiguió atajar tres remates de Independiente Santa Fe, pero luego no pudo convertir cuando le tocó ejecutar su propio disparo. Su error terminó siendo determinante para la eliminación del conjunto dirigido por River, aunque el público presente en el Monumental decidió reconocer su actuación con aplausos.
El juvenil, visiblemente afectado, fue uno de los primeros jugadores en hablar después de la definición y pidió disculpas a los hinchas. Sin embargo, con el correr de las horas comenzó a recibir numerosos mensajes de apoyo, entre ellos uno especialmente significativo por parte de Fillol.
El mensaje de Ubaldo Fillol para Santiago Beltrán
El Pato, una de las grandes figuras históricas que defendieron el arco de River y de la Selección Argentina, publicó un video en sus redes sociales para respaldar al joven arquero. Fillol hizo hincapié en que Beltrán no debería cargar con toda la responsabilidad por una eliminación que se definió desde los doce pasos. “Me dio mucha pena cuando tuviste que definir cosas que deberían haber hecho los jugadores de campo, los arqueros estamos para atajar”, expresó el histórico arquero.
La frase apuntó directamente a la situación que tuvo que afrontar el juvenil. Beltrán había sido una de las figuras de la tanda gracias a las tres atajadas que consiguió, pero terminó ejecutando uno de los penales de River y no logró convertir.
Lejos de cuestionarlo, buscó poner en perspectiva lo ocurrido y recordarle al futbolista que un penal fallado no puede definir su carrera. “Te queda un camino hermoso por recorrer. Glorias del fútbol erraron penales en la Copa del Mundo. Te vi abatido y te digo esto porque no quiero que sientas culpa, tenés mi apoyo y el del mundo River. Está todo dado para que esta historia tenga final feliz”, agregó el Pato.
La respuesta de Beltrán a una de las grandes figuras de River
El joven arquero no tardó en responderle a Fillol y agradeció públicamente las palabras recibidas. “Muchas gracias Pato. Tus palabras son un empujón muy grande por todo lo que representás como arquero y para el futbol argentino. Como bien decís, a seguir mejorando y aprendiendo en el camino”, escribió Beltrán.
La respuesta reflejó el impacto que tuvo el mensaje del histórico guardameta sobre el juvenil. En lugar de quedarse con el penal errado, el joven de las juveniles eligió enfocarse en continuar aprendiendo y en utilizar la experiencia como parte de su crecimiento.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario