"Rompé el escudo ahora": la frase de Ángel Romero que encendió el final de Vasco-Boca
Después de remontar la semifinal en el Maracaná, varios futbolistas del Xeneize le hicieron sentir al capitán brasileño el malestar que había generado una publicación suya.
Boca consiguió una victoria memorable frente a Vasco da Gama, ganó 3-1 en el Maracaná y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2026. Sin embargo, el cierre del encuentro estuvo marcado por momentos de tensión entre los jugadores de ambos equipos, especialmente alrededor de Thiago Mendes, capitán del conjunto brasileño, quien había protagonizado una polémica publicación días antes.
El mediocampista había compartido una imagen en la que aparecía rompiendo el escudo de Boca después del triunfo por 1-0 conseguido por Vasco en La Bombonera. La actitud generó un fuerte rechazo en el club argentino y quedó presente en la previa de la revancha.
Apenas terminó el encuentro en Río de Janeiro, los festejos del conjunto argentino se mezclaron con una serie de reproches dirigidos al futbolista brasileño. La clasificación no hizo que los integrantes del plantel olvidaran el episodio que había encendido la rivalidad durante los días anteriores.
El cruce con Thiago Mendes después del partido
Mendes reconoció su error y publicó un comunicado para pedir disculpas. Sin embargo, el gesto no alcanzó para borrar el enojo de los jugadores de Boca, que aprovecharon el desenlace de la serie para recordarle su provocación.
Entre los futbolistas que más se hicieron notar estuvieron Lautaro Di Lollo y Ángel Romero. El delantero paraguayo, que no sumó minutos durante el partido, protagonizó uno de los momentos más comentados de la confrontación.
Mientras se dirigía hacia los vestuarios, Romero se acercó al capitán de Vasco y le mostró el escudo de Boca. El gesto estuvo acompañado por una frase directa: “Rompe el escudo ahora, rómpelo ahora”, en una clara referencia a la imagen que Mendes había difundido previamente.
La respuesta de Leonel Flores en las redes sociales
La polémica también tuvo un capítulo fuera de la cancha. Leonel Flores utilizó su cuenta de Instagram para publicar una historia en la que aparecía vestido con los colores de Boca mientras rompía el escudo de Vasco da Gama. La imagen parecía devolverle al conjunto brasileño la provocación que había iniciado Mendes. Además, la joya acompañó la publicación con dos emojis de silencio, en un mensaje que rápidamente llamó la atención.
Sin embargo, el futbolista decidió eliminar la historia pocos minutos después de compartirla, evitando prolongar el episodio en las redes sociales. Así, el triunfo en el Maracaná le permitió al Xeneize revertir la serie y, al mismo tiempo, responder dentro y fuera del campo a una provocación que sus jugadores no habían olvidado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario