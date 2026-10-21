"Rompé el escudo ahora": la frase de Ángel Romero que encendió el final de Vasco-Boca

️ ÁNGEL ROMERO s/ el posteo provocador de THIAGO MENDES:"Hay que respetar la camiseta; no solo la de Boca, hay que respetar cualquier camiseta. Más aún la de #Boca, que tiene una historia muy grande. Esto no puede suceder. Es un jugador profesional." https://t.co/ipDLzPcUwG — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) October 21, 2026

Entre los futbolistas que más se hicieron notar estuvieron Lautaro Di Lollo y Ángel Romero. El delantero paraguayo, que no sumó minutos durante el partido, protagonizó uno de los momentos más comentados de la confrontación.

Mientras se dirigía hacia los vestuarios, Romero se acercó al capitán de Vasco y le mostró el escudo de Boca. El gesto estuvo acompañado por una frase directa: “Rompe el escudo ahora, rómpelo ahora”, en una clara referencia a la imagen que Mendes había difundido previamente.

La respuesta de Leonel Flores en las redes sociales

La polémica también tuvo un capítulo fuera de la cancha. Leonel Flores utilizó su cuenta de Instagram para publicar una historia en la que aparecía vestido con los colores de Boca mientras rompía el escudo de Vasco da Gama. La imagen parecía devolverle al conjunto brasileño la provocación que había iniciado Mendes. Además, la joya acompañó la publicación con dos emojis de silencio, en un mensaje que rápidamente llamó la atención.

Sin embargo, el futbolista decidió eliminar la historia pocos minutos después de compartirla, evitando prolongar el episodio en las redes sociales. Así, el triunfo en el Maracaná le permitió al Xeneize revertir la serie y, al mismo tiempo, responder dentro y fuera del campo a una provocación que sus jugadores no habían olvidado.