Con respecto a su muerte, no dudó en dar su opinión: "Siento que lo dejaron morir. Hijos de puta, vividores de mierda. Fue un ídolo del mundo y lo dejaron morir. Con toda la que él tenía yo le hubiese puesto un hospital dentro de la casa. Después de que se murió, salió todo a la luz. Todas esas lacras que estaban alrededor de él eran unos vividores. Por eso a los amigos me los consigo yo. Tengo amigos contados con los dedos de la mano. Amigos del boxeo no tengo, tengo conocidos. Son colegas que han pasado”.

Embed El Roña Castro y su amistad con Maradona. "Lo dejaron morir" pic.twitter.com/M9mxsD8bzZ — German Bellizzi (@turcobellizzi) March 13, 2023