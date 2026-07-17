Ronaldo liquidó a Cristiano Ronaldo: "En Arabia Saudita quizás todavía tenga nivel"
El brasileño reflexionó sobre el desgaste físico de las grandes figuras y aseguró que tanto él como Neymar llegaron a una etapa en la que el cuerpo empieza a imponer límites.
Ronaldo Nazario volvió a instalar un fuerte debate sobre el presente de dos de las máximas figuras del fútbol de las últimas décadas. Durante una entrevista concedida al programa Resenha do 9, de ESPN Brasil, el bicampeón mundial analizó la actualidad de Cristiano Ronaldo y Neymar, y sostuvo que ambos atraviesan un momento en el que el físico comienza a condicionar el rendimiento, incluso por encima del talento y la experiencia acumulada.
El exdelantero de Brasil, Barcelona, Inter y Real Madrid habló desde la experiencia de haber atravesado una carrera marcada por graves lesiones, especialmente en sus rodillas, que terminaron acelerando el final de su etapa como futbolista profesional.
Por eso, sus reflexiones apuntaron a un aspecto que considera inevitable para cualquier deportista de elite: el desgaste que provoca el paso del tiempo. "Normalmente, tu cuerpo te avisa cuando ya no podés más", afirmó Ronaldo al comenzar su análisis sobre la actualidad de las dos estrellas.
Ronaldo analizó el paso de Cristiano Ronaldo y Neymar por el Mundial 2026
A continuación, incluyó tanto a Cristiano Ronaldo como a Neymar dentro de esa realidad que, según explicó, tarde o temprano deben afrontar todos los futbolistas. "Creo que tanto Cristiano como Neymar llegaron a ese punto en el que tienen que aceptar las limitaciones de su cuerpo. Ganar esta batalla contra tu propio cuerpo es realmente muy difícil", expresó.
El exgoleador brasileño recordó que durante buena parte de su carrera él mismo convivió con esa lucha permanente entre el deseo de seguir jugando y las limitaciones físicas que imponían las lesiones. Su trayectoria estuvo marcada por dos graves roturas ligamentarias que lo obligaron a largos procesos de recuperación, aunque igualmente logró regresar para conquistar el Mundial de Corea-Japón 2002 como máximo goleador del torneo.
Precisamente por esa experiencia, Ronaldo aseguró que el cuerpo termina teniendo la última palabra, incluso para quienes mantienen intacta la pasión por el fútbol. "A pesar de nuestra pasión, nuestro amor por el fútbol y nuestro deseo de jugar para siempre, creo que al final el cuerpo lo decide todo", reflexionó.
Sin embargo, el momento que generó mayor repercusión llegó cuando comparó el nivel de exigencia del fútbol saudí con el de una Copa del Mundo al referirse a Cristiano Ronaldo. El portugués continúa siendo una de las máximas figuras del campeonato de Arabia Saudita, aunque su participación en el Mundial volvió a abrir el debate sobre su capacidad para sostener el ritmo de la máxima competencia internacional.
Ronaldo fue contundente al marcar esa diferencia: "Quizás Cristiano todavía sea capaz de jugar en Arabia Saudita, pero jugar en la Copa del Mundo, como sabemos, es mucho más difícil: el nivel es mucho más alto", sostuvo. El brasileño explicó que, con el paso de los años, las herramientas que antes permitían marcar diferencias ya no resultan suficientes y obligan a reinventarse dentro del campo de juego. "Antes pasabas por arriba de todos, atropellabas, pero ahora no es así. Tenés que encontrar otras soluciones", explicó.
Aunque ambos continúan siendo referentes del fútbol mundial, el exdelantero brasileño considera que el desafío actual ya no pasa únicamente por mantener el nivel futbolístico, sino por administrar un desgaste que se vuelve cada vez más difícil de revertir. Las palabras de O Fenómeno reavivaron una discusión que suele instalarse cada vez que grandes figuras ingresan en el tramo final de sus carreras.
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