Ronaldo liquidó a Cristiano Ronaldo: "En Arabia Saudita quizás todavía tenga nivel"

Precisamente por esa experiencia, Ronaldo aseguró que el cuerpo termina teniendo la última palabra, incluso para quienes mantienen intacta la pasión por el fútbol. "A pesar de nuestra pasión, nuestro amor por el fútbol y nuestro deseo de jugar para siempre, creo que al final el cuerpo lo decide todo", reflexionó.

Sin embargo, el momento que generó mayor repercusión llegó cuando comparó el nivel de exigencia del fútbol saudí con el de una Copa del Mundo al referirse a Cristiano Ronaldo. El portugués continúa siendo una de las máximas figuras del campeonato de Arabia Saudita, aunque su participación en el Mundial volvió a abrir el debate sobre su capacidad para sostener el ritmo de la máxima competencia internacional.

Ronaldo fue contundente al marcar esa diferencia: "Quizás Cristiano todavía sea capaz de jugar en Arabia Saudita, pero jugar en la Copa del Mundo, como sabemos, es mucho más difícil: el nivel es mucho más alto", sostuvo. El brasileño explicó que, con el paso de los años, las herramientas que antes permitían marcar diferencias ya no resultan suficientes y obligan a reinventarse dentro del campo de juego. "Antes pasabas por arriba de todos, atropellabas, pero ahora no es así. Tenés que encontrar otras soluciones", explicó.

Aunque ambos continúan siendo referentes del fútbol mundial, el exdelantero brasileño considera que el desafío actual ya no pasa únicamente por mantener el nivel futbolístico, sino por administrar un desgaste que se vuelve cada vez más difícil de revertir. Las palabras de O Fenómeno reavivaron una discusión que suele instalarse cada vez que grandes figuras ingresan en el tramo final de sus carreras.