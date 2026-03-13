Rosario Central vs. Banfield por el Torneo Apertura: horario, formaciones y dónde ver en vivo
Con oportunidades de llegar a la cima en la Zona B, el Canalla recibe al Taladro, que no atraviesa el mejor de sus momentos. Todos los detalles.
El Gigante de Arroyito será el escenario este sábado, desde las 21:00, de un choque de realidades opuestas por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. Mientras Rosario Central apunta a dormir como líder de la Zona B, Banfield llega a Rosario con la obligación de sumar para no hundirse en la tabla.
El equipo de Jorge Almirón atraviesa un gran momento anímico tras vencer 2-0 a Newell’s y rescatar un empate sin goles en La Paternal. Si logra los tres puntos ante su gente, alcanzará las 18 unidades, igualando provisionalmente a Belgrano en lo más alto de la zona.
Sin embargo, Central tendrá una baja de peso: Ángel Di María. "Fideo", que forzó su físico para ser la figura y goleador en el clásico rosarino, padece una sobrecarga en el aductor izquierdo que lo marginará de este encuentro, tal como sucedió ante Argentinos Juniors.
El panorama para los dirigidos por Pedro Troglio es complejo. Tras la derrota 2-1 ante Gimnasia en el Florencio Sola, el equipo quedó relegado al 11° puesto con apenas 10 puntos. Cabe señalar que la reciente partida de su goleador, Agustín Auzmendi, a San Lorenzo, ha dejado un hueco difícil de llenar en la ofensiva.
Más allá de la pelea por entrar a los playoffs, la preocupación real de Banfield está en los promedios, donde hoy ocupa la 25° posición, una zona peligrosamente cercana al descenso.
Formaciones del encuentro
Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Luca Raffin, Ignacio Ovando, Alexis Soto, Agustín Sández; Federico Navarro, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Alejo Véliz y Jaminton Campaz. DT: Jorge Almirón.
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Lautaro Villegas, Nacho Pais, Lisandro Piñero; Mauro Méndez, Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.
Rosario Central vs. Banfield: datos del partido
- Hora: 21:00
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- VAR: Germán Delfino
- Estadio: Gigante de Arroyito
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