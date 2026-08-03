El gesto de Kevin Castaño tras la derrota de River ante Rosario Central que enojó a los hinchas

Aunque inicialmente la dirigencia pretendía recuperar parte de la importante inversión realizada por su pase —River desembolsó cerca de 12,86 millones de euros netos—, con el correr de los días flexibilizó su postura y ahora analiza una cesión, siempre que incluya una obligación de compra. El club que más avanzó es Atlético Mineiro, que mantiene negociaciones para incorporarlo. Si las partes logran ponerse de acuerdo en las condiciones del préstamo, el colombiano continuará su carrera en Brasil y pondrá fin a un ciclo muy por debajo de las expectativas.

El último encuentro oficial de Castaño con la camiseta de River fue el 20 de mayo, en el empate 1-1 frente a Bragantino por la Copa Sudamericana. Desde entonces, perdió completamente la consideración del cuerpo técnico y quedó relegado mientras el club trabaja para concretar su salida.