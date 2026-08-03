El gesto de Kevin Castaño tras la derrota de River ante Rosario Central que enojó a los hinchas
El mediocampista colombiano, que se encuentra apartado del plantel y busca una salida, elogió a su compatriota en redes sociales tras la victoria del Canalla y desató la bronca de los hinchas.
Kevin Castaño volvió a quedar en el centro de la escena en River, aunque esta vez no fue por cuestiones futbolísticas. El mediocampista colombiano, que no forma parte de los planes de Eduardo Coudet y permanece apartado del plantel profesional, generó una fuerte polémica tras dejar un comentario en una publicación de Jáminton Campaz luego del triunfo de Rosario Central por 1-0 sobre el Millonario en el Monumental.
Mientras define su futuro desde Colombia y espera resolver su salida en este mercado de pases, Castaño reaccionó a una publicación de su compatriota con un breve pero llamativo mensaje: "Animal", acompañado por un emoji de fuego. El comentario no pasó desapercibido y rápidamente comenzó a viralizarse entre los hinchas de River.
La publicación de Campaz recibió cientos de respuestas, incluso de futbolistas como Ángel Di María, pero fue la de Castaño la que despertó mayor repercusión. Muchos simpatizantes millonarios le recriminaron el gesto por considerar que todavía pertenece al club y cuestionaron que alabara a un rival que acababa de vencer a River en Núñez.
Del otro lado, varios hinchas de Rosario Central aprovecharon la situación para bromear con el colombiano e incluso lo invitaron a sumarse al Canalla. La reacción tampoco cayó bien puertas adentro del club de Núñez, donde, según trascendió, le aplicaron una sanción económica por su comportamiento.
River busca una salida para Kevin Castaño
La relación entre Castaño y River parece tener los días contados. El volante no regresó al país para entrenarse junto al grupo de futbolistas marginados que trabaja en el predio de Cantilo y desde hace semanas busca cambiar de aire.
Aunque inicialmente la dirigencia pretendía recuperar parte de la importante inversión realizada por su pase —River desembolsó cerca de 12,86 millones de euros netos—, con el correr de los días flexibilizó su postura y ahora analiza una cesión, siempre que incluya una obligación de compra. El club que más avanzó es Atlético Mineiro, que mantiene negociaciones para incorporarlo. Si las partes logran ponerse de acuerdo en las condiciones del préstamo, el colombiano continuará su carrera en Brasil y pondrá fin a un ciclo muy por debajo de las expectativas.
El último encuentro oficial de Castaño con la camiseta de River fue el 20 de mayo, en el empate 1-1 frente a Bragantino por la Copa Sudamericana. Desde entonces, perdió completamente la consideración del cuerpo técnico y quedó relegado mientras el club trabaja para concretar su salida.
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