Rosario Central vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

Hasta el momento, el Canalla se mantiene invicto en este Clausura con un saldo de tres igualdades y un triunfo. El objetivo pasa por capitalizar la localía y la presencia de Di María, quien sigue siendo un factor clave tanto en la generación de juego como en la motivación del plantel. Además, una victoria le permitiría extender la ventaja sobre sus perseguidores en la tabla anual, afianzando así su camino hacia la fase final.