Se viene otro Estudiantes-Rosario Central: cómo será la nueva Recopa de Campeones
El Pincha consiguió su lugar en el nuevo triangular tras vencer a Independiente Rivadavia en la Supercopa Argentina. El tercer participante saldrá de la Copa Argentina.
La Recopa de Campeones empieza a tomar forma de cara a su estreno en 2027. Con la consagración de Estudiantes de La Plata en la Supercopa Argentina, ya se conocen dos de los tres equipos que disputarán el nuevo certamen del fútbol argentino: el Pincha y Rosario Central.
El conjunto platense consiguió su lugar después de vencer por 3-2 a Independiente Rivadavia en una final vibrante. De esta manera, se sumó al Canalla, que había obtenido su boleto al ganar la Supercopa Internacional. El tercer integrante del triangular será el campeón de la Copa Argentina 2026: los candidatos que siguen en carrera son Platense, Boca y Banfield.
Estudiantes y Central volverán a enfrentarse en el primer partido
La organización ya confirmó que el encuentro inaugural de la Recopa tendrá como protagonistas a Estudiantes y Rosario Central. Será un nuevo capítulo de una rivalidad que sumó tensión después del polémico pasillo de espaldas que el plantel platense realizó al Canalla por el título de la Tabla Anual 2025.
Además, ambos equipos vienen de enfrentarse en la final de la Supercopa Internacional, disputada en Santiago del Estero, donde Central se impuso por 3-1.
¿Cómo se jugará la Recopa de Campeones?
El torneo tendrá tres partidos y un sistema de puntuación particular:
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Partido 1: Estudiantes, campeón de la Supercopa Argentina, contra Rosario Central, ganador de la Supercopa Internacional.
Partido 2: el campeón de la Copa Argentina frente al perdedor del primer encuentro.
Partido 3: el campeón de la Copa Argentina contra el ganador del primer partido.
Los estadios serán designados por la AFA. En caso de empate durante los 90 minutos, la definición será por penales.
El sistema otorgará tres puntos al ganador en tiempo reglamentario, dos al equipo que se imponga en los penales y uno al que pierda desde los doce pasos.
¿Qué pasa si hay igualdad de puntos?
Si los tres equipos terminan con la misma cantidad de puntos, la definición se resolverá mediante los siguientes criterios:
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Diferencia de gol en los 90 minutos de los dos partidos.
Mayor cantidad de goles a favor en tiempo reglamentario.
Menor cantidad de goles en contra.
Fair Play: cada equipo comenzará con 30 puntos, que se descontarán por amonestaciones y expulsiones de futbolistas y miembros del cuerpo técnico o médico.
La Recopa de Campeones será uno de los ocho títulos oficiales que estarán en juego durante 2027, junto con el Apertura, el Clausura, la Tabla Anual, el Trofeo de Campeones y las otras competencias nacionales.
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