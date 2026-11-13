Se viene otro Estudiantes-Rosario Central: cómo será la nueva Recopa de Campeones

Partido 1: Estudiantes, campeón de la Supercopa Argentina, contra Rosario Central, ganador de la Supercopa Internacional.

Partido 2: el campeón de la Copa Argentina frente al perdedor del primer encuentro.

Partido 3: el campeón de la Copa Argentina contra el ganador del primer partido.

Los estadios serán designados por la AFA. En caso de empate durante los 90 minutos, la definición será por penales.

El sistema otorgará tres puntos al ganador en tiempo reglamentario, dos al equipo que se imponga en los penales y uno al que pierda desde los doce pasos.

¿Qué pasa si hay igualdad de puntos?

Si los tres equipos terminan con la misma cantidad de puntos, la definición se resolverá mediante los siguientes criterios:

Diferencia de gol en los 90 minutos de los dos partidos.

Mayor cantidad de goles a favor en tiempo reglamentario.

Menor cantidad de goles en contra.

Fair Play: cada equipo comenzará con 30 puntos, que se descontarán por amonestaciones y expulsiones de futbolistas y miembros del cuerpo técnico o médico.

La Recopa de Campeones será uno de los ocho títulos oficiales que estarán en juego durante 2027, junto con el Apertura, el Clausura, la Tabla Anual, el Trofeo de Campeones y las otras competencias nacionales.