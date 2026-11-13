Explotó la Reserva de River: los jugadores fueron a buscar al árbitro tras el empate agónico

River quedó a un paso de los playoffs

Más allá de la polémica, el empate le permitió al Millonario alcanzar los 30 puntos y mantenerse tercero en la Zona A. Con una fecha por disputarse, está muy cerca de garantizar su presencia en los cuartos de final, instancia a la que acceden los cuatro mejores de cada grupo. En la última jornada, River recibirá a Banfield en el River Camp.

El equipo de Barrado podría clasificarse incluso con una derrota, dependiendo de los resultados de sus perseguidores. Además, todavía tiene posibilidades de alcanzar el segundo puesto, que actualmente ocupa Talleres con 32 unidades.

La posición final también será importante para determinar el rival en los playoffs, ya que por ahora el Millonario se enfrentaría a Lanús, segundo de la Zona B. El cierre ante Banfield tendrá un condimento adicional: River deberá afrontar el partido con las bajas por suspensión de Miszczuk, Pereyra y D'Alegre, los tres futbolistas expulsados en el polémico encuentro frente a Rosario Central.