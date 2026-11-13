Explotó la Reserva de River: los jugadores fueron a buscar al árbitro tras el empate agónico
El equipo dirigido por Marcelo Barrado y Matías Abelairas rescató un punto en Rosario gracias a un penal convertido por Santiago Meloni.
La Reserva de River protagonizó un escandaloso cierre en su visita a Rosario Central por la fecha 17 del Torneo Proyección Clausura 2026. Cuando el partido estaba 1-1 y el Millonario tenía una oportunidad inmejorable para quedarse con la victoria, el árbitro Facundo Fuentes decidió terminar el encuentro en plena jugada y provocó una reacción furiosa de los futbolistas visitantes.
La decisión generó fuertes protestas contra el juez, que terminó expulsando a dos juveniles de River. Pese al desenlace caliente, el equipo de Diego Barrado consiguió un punto que lo dejó muy cerca de asegurar su clasificación a los playoffs.
La polémica jugada que desató la furia de River
El episodio ocurrió cuando ya se había cumplido el tiempo adicionado. Santiago Meloni encabezó un avance ofensivo y, después de ganarle la posición al último defensor de Rosario Central, quedó encaminado hacia un mano a mano con el arquero.
Sin embargo, antes de que pudiera definir, Fuentes hizo sonar su silbato y marcó el final del encuentro. Los jugadores de River no podían creer la decisión y rápidamente fueron a reclamarle al árbitro por haber interrumpido una acción que podía terminar en el gol del triunfo.
La tensión fue creciendo y el juez tomó medidas disciplinarias contra dos futbolistas del Millonario: Cirilo Pereyra, capitán del equipo, y Brandon D'Alegre, quienes recibieron la tarjeta roja por sus protestas. De esta manera, el de Núñez terminó el encuentro con tres expulsados, ya que Jonás Miszczuk había sido echado previamente durante el desarrollo del partido.
River quedó a un paso de los playoffs
Más allá de la polémica, el empate le permitió al Millonario alcanzar los 30 puntos y mantenerse tercero en la Zona A. Con una fecha por disputarse, está muy cerca de garantizar su presencia en los cuartos de final, instancia a la que acceden los cuatro mejores de cada grupo. En la última jornada, River recibirá a Banfield en el River Camp.
El equipo de Barrado podría clasificarse incluso con una derrota, dependiendo de los resultados de sus perseguidores. Además, todavía tiene posibilidades de alcanzar el segundo puesto, que actualmente ocupa Talleres con 32 unidades.
La posición final también será importante para determinar el rival en los playoffs, ya que por ahora el Millonario se enfrentaría a Lanús, segundo de la Zona B. El cierre ante Banfield tendrá un condimento adicional: River deberá afrontar el partido con las bajas por suspensión de Miszczuk, Pereyra y D'Alegre, los tres futbolistas expulsados en el polémico encuentro frente a Rosario Central.
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