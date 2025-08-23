Rosario Central vs. Newell's por el Torneo Clausura 2025: resultado en vivo

A pesar de su difícil momento, la "Lepra" marcha décimo en la Zona A con seis unidades, a solo un punto de la zona de clasificación para la siguiente fase, lo que añade un extra de presión para conseguir la victoria.

Formaciones de Rosario Central vs. Newell's por el Torneo Clausura

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Agustín Sandez; Franco Ibarra o Federico Navarro; Ángel Di María, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Ever Banega, David Sotelo; Gonzalo Maroni, Carlos González y Luciano Herrera. DT: Cristian Fabbiani.

Datos de Rosario Central vs Newell's

Hora: 17.30

TV: ESPN Premium

Árbitro: Darío Herrera

VAR: José Carreras

AVAR: Javier Uziga

Estadio: Gigante de Arroyito, Rosario