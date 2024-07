El presidente de Rosario Central rompió el silencio sobre la decisión de Ángel Di María

Belloso resaltó que, en el último año, la idea de su regreso se fortaleció significativamente, ya que el club estaba en un gran momento con un plantel consolidado, refuerzos importantes, un técnico de la casa y una estructura sólida. Asimismo, reveló que Di María les comunicó su decisión formalmente el pasado sábado, el mismo día en que Rui Costa, presidente del Benfica, anunció la continuidad del jugador en el club portugués.

Según Belloso, Di María mencionó las amenazas recibidas y la falta de seguridad como factores determinantes para no regresar: "Nos informó que no se sentía seguro y que iba a tomar una decisión finalizando la Copa América. El sábado a la tarde nos comunicamos y me dijo que no sentía las garantías de seguridad para él y su familia", explicó.

di maría rosario central.jpg Ángel Di María en Rosario Central.

"Es un caso cerrado. Nunca hablamos de duración de contrato. Simplemente estuvo evaluando si lograba sentirse seguro con su familia", dijo, aclarando que respeta completamente la decisión de Di María y negó haber discutido sobre la duración del contrato si regresaba.

En cuanto a las medidas de seguridad, Belloso comentó que no profundizaron en detalles específicos, pero sí mantuvieron un diálogo abierto con el gobierno y la AFA. "Será una cuestión municipal y provincial. He tenido varias charlas con el intendente y gobernador. Estuvimos trabajando en el tema. No hemos podido lograr la tranquilidad familiar. Es simple, no hay mucho más".

Además, sostuvo: "Hicimos una oferta muy seria, muy firme. Mantuvimos el silencio pactado en todo momento. Jamás hicimos una declaración de más, jamás opinamos. Siempre estuvimos a disposición para salvar cualquier inquietud de las partes. No se dio. Estamos tranquilos con todo lo hecho", concluyó.