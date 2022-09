Cuál fue el origen de la pelea entre Rubén Darío Insua y Marcelo Tinelli

Entre los jugadores también participó Tinelli, quien en ese momento solo era un gran fanático de “Casla”. Por eso el club le entregó una placa a Tinelli y lo nombró socio honorario.

insua san lorezo

El conductor estuvo en el banco de suplentes con su hijo Francisco e Insua lo puso en la cancha a los 22 minutos del complemento. Unos 14' más tarde lo sacó para que ingresara otro futbolista. Ese habría sido el origen del problema personal entre Tinelli e Insua.

Al ser consultado actualmente sobre los motivos por los que comenzó la pelea hace tantos años, Insua dijo: "No importa el origen del problema. Él se enojó conmigo por un episodio y me consta. Sé lo que piensa él de mí y él sabe lo que pienso yo de él. No le di demasiada importancia que él esté enojado conmigo. Sí, a partir de que se metió con gente que yo amo, voy a estar en la vereda de enfrente".

Renunció Marcelo Tinelli

La pelea se acrecentó cuando Insua acusó a Tinelli de dejar libre a su hijo hijo Robertino, quien en 2015 integró la Reserva que se consagró campeona con el Chimi Ávila como goleador.

"Con la persona que acabás de nombrar no quiero tener ningún tipo de buena relación, no tengo una buena opinión de él como individuo. Cuando las personas mayores tienen una pelea, la tienen que resolver entre ellos. Es de cobarde cuando dirimís un problema personal y buscás utilizar cierta represalia al hijo de una persona”, dijo Insua.

“Como no tuvo coraje para resolverlo conmigo de manera personal, tomó represalias. Hace muchos años que no tengo relación con él, estoy dispuesto dirimir la cuestión de manera en que quiera: en la justicia o me puede decir la hora y el lugar”, cerró.