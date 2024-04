El duro mensaje de la esposa de Rubén Darío Insua tras su salida de San Lorenzo

Una vez oficializada la salida del entrenador, su esposa María Alejandra difundió un duro mensaje en sus redes sociales, en donde aseguró que "usaron" al DT para "ganar las elecciones" y que le "hicieron la vida imposible desde el día uno".

La principal traba era la cuestión económica, dado que el "Gallego" no quería renunciar y, en caso de ser echado, debía cobrar la totalidad de su contrato, al que todavía le restaban 20 meses por delante.

image.png

El mensaje completo de la esposa de Insua tras ser despedido

“Tengo una tristeza enorme igual a la que tenés vos. Muchas veces hablamos de las injusticias... Quedó en claro que te usaron para ganar las elecciones. Te hicieron la vida imposible desde el día 1 cuando no pudieron ni retener a Batalla que solo pedía quedarse. Qué difícil es sostener todo con la opereta desde adentro y que el examen sea Boca, Palmeiras e Independiente del Valle, en Quito, después de 5 años de no jugar Copa Libertadores. Yo camino con vos en la calle y escucho y veo lo que piensa el verdadero hincha. Lastima que al hincha poco se lo escucha. Espero que te paguen todo lo firmado porque más allá de la plata, hay una cuestión de dignidad (palabra que muy pocos conocen) y cobrar un contrato sería dignificar la profesión que bastante vapuleada está. En el año 2002 ganaste la Copa Sudamericana, en ese momento el segundo título internacional del club, y te hicieron lo mismo teniéndote marginado por casi 20 años y desquitando la bronca con un menor. San Lorenzo no es para cualquiera y estos son iguales a otros que ellos pretenden diferenciarse. Orgulloso de vos, de tu trabajo, de tu pasión y amor por lo que hacés. Ojalá algún dirigente defienda al club como siempre lo defendiste vos”.