Insúa habló tras su salida de San Lorenzo y apuntó contra el presidente: "Parece que..."

Al ser consultado por cómo era su relación con el mandatario del "Ciclón", no dudó en revelar algunos detalles: “Lo conocí cuando era candidato y vino a hablar a mi casa. Nuestro pedido fue mantener la base de 14 jugadores y sumar a seis o siete refuerzos. De esos se fueron Batalla (Augusto), Rafa Pérez, Elías (Jalil), Maroni (Gonzalo) y Girotti (Federico). Me dijo que tenía 15 millones de dólares para el mercado de pases y después no sé qué pasó".

