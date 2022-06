El argentino Pablo Matera se consagró campeón del Super Rugby con Crusaders

Los puntos de Crusaders fueron conseguidos por tries de Bryan Hall y Sevu Reece, dos penales, un drop y una conversión de Richie Mo'unga, mientras que Blues sumaron con un try de Finlay Christie convertido por Stephen Perofeta.

Matera, pieza importante del equipo en toda la temporada y elogiado de manera permanente por el entrenador Scott Robertson, jugó 78 minutos y fue reemplazado por Quinten Strange.

En un desarrollo en el que se produjeron errores de manejo de ambos lados, con una combinación nervios y ansiedad, Crusaders prevaleció y jugó mucho en campo rival logrando los primeros puntos con un try de Hall y un penal, un drop y una conversión de Mo'unga. Crusaders se impuso por su mayor ímpetu y fuerza, prevaleciendo en las formaciones fijas en el especial en el line.

Un penal de Mo'unga estableció a los 10 minutos del segundo tiempo el 16 a 0, pero Blues logró descontar con un try dándole ilusión a la multitud que lo alentaba en el Eden Park cuando a los 19 minutos Christie se abalanzó sobre un balón suelto cerca de la línea y marcó el try.

Blues comenzó a presionar incentivado por el descuento pero el tiempo comenzó a convertirse en un problema, ya que los reinicios de scrum consumieron minutos valiosos. Entraron en los últimos 10 minutos perdiendo 16-7 y necesitaban una gran reacción para concretar para lograr una victoria poco probable.

Finalmente, una notable patada de Matera fue usufructuada por Reece quien marcó un try y sentenció la final y el título para los Crusaders. El capitán de los Crusaders e histórico segunda línea de los All Blacks, Same Whitelock, señaló al final del cotejo: " A veces no se trata solo de anotar puntos, se trata de evitar que anoten y esta noche el esfuerzo fue grandioso".